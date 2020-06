Affaire Ousseynou Diop-Taximan: Le procès renvoyé au 16 juin

Le procès de Ousseynou Diop qui avait abattu le taximan avec son arme qui devait se tenir aujourd’hui, a été reporté au 16 juin. Ce, pour la comparution des pompistes de la station-service où les faits se sont déroulés à titre de témoins, informe la Rfm.



Pour rappel, le 27 octobre 2016, une dispute qui avait éclaté entre Ousseynou Diop et un chauffeur de taxi Ibrahima Samb à la station Shell de Yoff, avait viré au drame.



En effet, Oussseynou Diop après une vive altercation, a sorti son pistolet et abattu à bout portant Ibrahima Samb. Et depuis, lors il n’est pas passé à la barre.









