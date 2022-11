Affaire Pape Alé Niang: Le juge du 2ème cabinet hérite du dossier Le juge 2 ème cabinet Mamadou Seck hérite du dossier du journaliste Pape Alé Niang . « Pour Pape Alé Niang, le juge Mamdou Seck a été désigné. Interrogatoire de première comparution à 17:00 » , informe son avocat, Me Koureyssi Ba.

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Novembre 2022 à 18:03 | | 0 commentaire(s)|

D’après ses avocats, présent depuis, ce mercredi matin au Palais de justice de Dakar, le journaliste investigateur devra être entendu incessamment, entre 17 heures et 19 heures, ont confirmé.



Ainsi, le juge d’instruction du 2ème cabinet décidera dans les heures qui vont suivre de la suite à donner à cette affaire.



A retenir, Pape Alé Niang a été arrêté dimanche dernier pour vol de documents administratifs et divulgation d’une information militaire…



