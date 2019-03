Affaire Penc-Mi : Thione Seck obtient gain de cause Le leader du Ram Dann va encore rester deux mois au Penc Mi avant de devoir quitter la boîte. Et pour cause, le propriétaire du dancing qui avait saisi le juge des référés pour ordonner l'expulsion immédiate du leader du chanteur, a été débouté, rapporte Les Echos. Toutefois, souligne la même source, le juge a maintenu le délai de déguerpissement fixé au 10 mai prochain.

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Mars 2019 à 10:19 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos