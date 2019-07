Affaire Petro Tim : Aar Li Nu Bokk Ziguinchor demande à Macky Sall de ne pas faire obstruction à la justice La plateforme Aar Li Nu Bokk a manifesté, samedi, à Ziguinchor pour exiger la lumière sur le scandale de 10 milliards de dollars dans le pétrole et le gaz sénégalais, révélé par la BBC. Le porte-parole du mouvement citoyen, Madia Diop Sané, a demandé au chef de l’Etat, Macky Sall, de ne pas faire obstruction à la justice.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Juillet 2019 à 11:23 | | 0 commentaire(s)|

«Nous réclamons toute la lumière sur les contrats pétroliers et gaziers. Nous demandons au président Macky Sall de laisser la justice faire son travail pour faire éclater la vérité. Nous demandons aussi que ces contrats soient renégociés dans l’intérêt du Sénégal », a déclaré Madia Diop Sané sur la RFM.

