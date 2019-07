Affaire Petro Tim : Aar Li Nu Bokk demande la déclassification du rapport de l’IGE et annonce une plainte à la Cour suprême La plateforme Aar Li Nu Bokk a annoncé, hier, lors de sa manifestation sur le boulevard du Centenaire qu’elle va déposer une plainte à la Cour suprême et demander la déclassification du rapport de l’IGE.

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Juillet 2019 à 09:59

« Tout le monde a vu ce rapport ce rapport qui circule sur Internet. Même les vendeurs de cacahuètes ont ce rapport, nous demandons donc au chef de l’Etat de déclassifier ce rapport. Nous lui donnons une semaine pour le faire. Nous allons aussi déposer une plainte à la Cour suprême pour que tout le monde sache ce qu’il y a sur ce rapport et qu’on renégocie les contrats », a déclaré, le coordonnateur de de Aar Li Nu Bokk, Cheikh Tidiane Dièye.

