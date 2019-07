Affaire Petro Tim : Aar Li Nu Bokk reprend du service la semaine prochaine La plateforme Aar Li Nu Bokk va renouer avec les manifestations dans le cadre du scandale du pétrole mettant en cause le frère du président, Aliou Sall. C’est ce qu’a révélé un membre de la plateforme, Daouda Guèye.

« Avec le décès d’Ousmane Tanor Dieng et la finale de la Can avec les Lions, on avait opéré une pause de deux semaines. C’est une bonne chose, parce que cela nous a donné le temps de la réflexion pour peaufiner une stratégie d’actions », a-t-il, en effet, confié sur la RFM.

Réfutant un quelconque découragement après le peu de mobilisation lors de la dernière manifestation à Guédiawaye, et de profité l’affaire Guy Marius Sagna, Daouda Guèye avoue, cependant, que la libération de l’activiste qui fait partie de cette plateforme sera également tenue en compte dans leur lutte.



