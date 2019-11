Affaire Pétro-Tim: « Aar li nu Bokk rejettera toute décision judiciaire tendancieuse et inéquitable »

La plateforme Aar li nu Bokk dit prendre acte du démarrage des auditions par le Doyen des juges Samba Sall dans l’affaire Pétro-Tim et invite ce dernier « à agir d’une manière rapide et impartiale, pour retrouver et sanctionner tous ceux qui seront rendus coupables d’acte de corruption dans la gestion du pétrole et du gaz ».



Elle prévient cependant qu’elle « rejettera toute décision judiciaire tendancieuse et inéquitable » qui sera prise dans ce sens.



Les membres de la plateforme qui tenaient ce matin une conférence de presse, ont exprimé leur volonté à poursuivre le combat aussi bien à l’intérieur du pays que dans la Diaspora, en prenant en charge à travers les structures régionales et départementales, « les préoccupations et besoins exprimés par les populations dans les différentes localités du pays, autour d’enjeux touchant aux secteurs comme la pêche, le foncier, l’exploitation des ressources naturelles ».



Ils entendent également élargir la lutte aux « questions touchant directement la vie quotidienne des Sénégalais et qui sont en lien avec la gestion des hydrocarbures, notamment la question de l’électricité ».



Sur la question de l’électricité, Aar li nu bokk se dit convaincue que le Gouvernement n’aurait pas eu besoin de recourir à la hausse du prix s’il avait géré les permis d’exploration de pétrole et de gaz d’une manière avantageuse pour le pays.



Ainsi, elle invite les citoyennes et citoyens sénégalais à « s’opposer farouchement à toute hausse du prix de l’électricité ».



Pour sa part, la Plateforme se réserve le droit d’organiser la lutte du peuple sénégalais pour refuser de supporter les errements, l’incurie et l’incompétence du Gouvernement.



