Affaire Petro-Tim : Aliou Sall passe finalement devant le doyen des juges à 13 h Prévue à 9h50 ce matin, l’audition d’Aliou Sall, a été reportée à 13h ce lundi. Le doyen des juges n’a pu entendre le frère du président de la République, à cause d’une urgence au palais de la justice selon la RFM. L’audition d’Aliou Sall a été donc renvoyée jusqu’à 13h, aujourd’hui, selon la même source, qui annonce que Frank Timis devrait suivre, demain. Mais il n’est pas certain que le patron de Timis Corporation défère à cette convocation. Ces deux auditions devraient être les dernières dans l’affaire du scandale présumé de 10 milliards de dollars révélé par la BBC à propos du pétrole et du gaz sénégalais.

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Novembre 2019 à 12:21 | | 0 commentaire(s)|



