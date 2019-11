Affaire Pétro Tim : Aliou Sall sera entendu demain par le doyen des juges

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Novembre 2019 à 17:22 | | 0 commentaire(s)|

Le doyen des juges va boucler demain ses auditions sur l'affaire Pétro Tim. Après plusieurs personnalités politiques et de la société civile, c'est au tour du principal mis en cause, encore l'occurrence Aliou Sall, d'être entendu.



Le frère du chef de l'Etat sera ainsi la dernière personne à déférer à la convocation de Samba Sall dans cette affaire.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos