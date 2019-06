Affaire Petro-Tim : Babacar Gaye s’interroge de la « réaction timide » du Pds

Alors que le débat fait rage sur l’enquête de la BBC et le rapport de l’Ige sur le pétrole et le gaz, l’ancien porte-parole du Parti démocratique sénégalais (Pds), Babacar Gaye s’interroge de la réaction « timide » de son parti. « Une autre question à... moi : Pourquoi le Pds, mon parti, n'est que timidement présent dans ce débat autour des scandales de #Sunupetrole au #Senegal, alors qu'il en a été l"un des tout premiers précurseurs », écrit-il sur sa page Facebook.



Une publication qui a suscité des réactions de ses «amis » internautes. Si certains ont abondé dans son sens avant de lui rappeler que le Pds a suffisamment communiqué sur ces affaires, d’autres par contre ont exprimé leur étonnement. « Ça m'intrigue lorsqu'un aîné du parti comme #BabacarGaye qui devrait, en principe, répondre à cette question, me la pose! (…) Mais mon grand Babacar Gaye, je ne sais pas quel est le but de votre question mais vous m'étonnez vraiment ».



« Mon appartenance au Pds ne m'enlève aucun droit à l'expression de mon opinion. Wala il y a des militants qui ont droit à la parole et d'autres non? (…) Tu oublies que je ne suis plus le porte-parole du Pds? Je retrouve ma liberté de militant engagé », réplique à son tour Babacar Gaye.

