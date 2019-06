Affaire Petro-Tim- Benno Bokk Yakaar : « La clameur ne fait qu’amplifier l’opacité et la complexité du dossier » La coalition Benno Bokk Yakaar se montre préoccuper par la dernière sortie du ministre conseiller, chargé de la communication du président, El Hadji Hamidou Kassé, parlant sur les antennes de la chaîne française TV5. Les alliés du Président estiment que la clameur ne fait qu’amplifier l’opacité et la complexité du dossier.



Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juin 2019 à 21:39 | | 1 commentaire(s)|

Le secrétaire général du parti Justice et développement, Cheikh Ibrahima Diallo indique depuis la publication de l’enquête par la chaîne anglaise les réactions, les opinions convergentes et divergentes fusent de partout. Et tout le monde en parle.







Mais, il a manifesté sa volonté de voir le Président de la République siffler la fin de la recréation, en recadrant la communication. Mais aussi, demander aux aboyeurs de se taire. Vu que, d’après lui, des démentis ont été apportés, cela aurait suffi.







Leral





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos