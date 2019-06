Affaire Petro Tim: Comment Macky Sall a poussé Aliou Sall à la démission Avant d'accepter la démission de son frère Aliou Sall, le 24 juin, informe la journal en ligne "La lettre du continent" parcouru par leral.net, le Président Macky Sall a discrètement échangé avec BP pour vérifier les informations avancées par la BBC le 2 juin. C'est delà qu'il a décidé de revoir son dispositif de communication de crise.

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juin 2019 à 01:22 | | 0 commentaire(s)|

Des envoyés de BP, révèle "La Lettre du Continent" (LC), sont venus mi-juin à Dakar pour rencontrer Mamadou Fall Kane et Ousmane Ndiaye, les deux responsables de la cellule dite COS Petrogaz logée à la présidence. Objet des discussions : les affirmations de la BBC qui, dans un documentaire diffusé le 2 juin, indiquait que BP paiera, sur toute la durée de vie des champs Cayar offshore profond et St. Louis offshore profond, des royalties pscillant entre 9 et 12 milliards $ à l'entrepreneur australo-roumain Frank Timis, ancien actionnaire du permis.

Les envoyés de BP ont expliqué à la présidence que le rachat des 30% détenus par Frank Timis sur les deux permis comportait une rémunération fixe de 250 millions $ assortie d'une variable en royalties indexées ur le prix du pétrole. En revanche, écrit la LC, ils ont assuré à leurs interlocuteurs que les sommes évoquées par la BBC étaient sans commune mesure avec les montants effectivement négociés. L'échéancier de royalties sur lequel se base la BBC pour évoquer les sommes de 9 à 12 milliards $ correspondrait à une demande faite par Frank Timis à la major britannique durant les négociations de rachat . Après avoir tenté de vendre ses parts à Exxon Mobil, Frank Timis a en effet tenté d'exercer une pression maximale sur BP au début de l'année 2017 . Ses demandes ont été rejetées par la major britannique, poursuit le journal en ligne.

Sur le versant politique, la présidence a discrètement milité pour qu'Aliou Sall, directement associé à Frank Timis, démissionne le 24 juin de son poste à la tête de la Caisse de dépôts et consignations. Mécontent de la gestion de la crise par ses porte-parole, le président Macky Sall a décidé de remanier sa cellule de communication. D'où l'écartement d'El Hadj Hamidou Kassé au profit de Seydou Guèye.

Le Chef de l'Etat, fait savoir la LC, est persuadé que le documentaire de la BBC a été alimenté par son opposition, et aurait souhaité une réponse beaucoup plus politique. En réalité, la BBC se base sur des documents internes à Caldwell & Partners, l'ex-société de gestion de fortune suisse de Frank Timis.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos