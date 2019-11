Affaire Petro-Tim : Des commissions rogatoires et délégations judiciaires en perspective

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2019 à 08:05 | | 0 commentaire(s)|

Le Doyen des juges a bouclé, hier, ses auditions dans le dossier Petro-Tim. Mais, cette affaire est loin d'être terminée.



D'après Les Échos, le magistrat instructeur va passer à la deuxième étape de son instruction avec l'envoi de délégations judiciaires et de commission rogatoires en Europe pour entendre les personnes étrangères impliquées dans cette affaire.



Des personnalités de l'opposition comme du pouvoir sont dans le viseur du juge d'instruction. Et, une grosse pointure de l'ancien régime libéral, dont le nom n'a pas été cité par le journal, est également visée par le juge.

