Affaire Petro-Tim : « J’ai signifié à la DIC, mon objection à la procédure et mon refus de m’y associer » (Thierno Alassane Sall)

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Juillet 2019

Comme annoncé par la presse, Thierno Alassane Sall a déféré ce mercredi à la convocation de la Division des investigations crimminelles (Dic). L’ancien ministre de l’Energie devenu opposant, a été entendu comme ceux qui l’ont précédé, à titre de témoin dans l’affaire du scandale Petro-Tim.



Sur sa page Facebook, le leader de la République des Valeurs s’est réjoui d’avoir partagé avec les enquêteurs, ce qu’il sait de ce dossier. « En ce qui me concerne, pour avoir refusé d’approuver la transaction entre Timis et BP d’une part et de signer les contrats avec Total d’autre part, puis en avoir immédiatement tiré les conséquences, en démissionnant du poste de ministre de l’Energie, j’ai à suffisance prouvé que je sais prendre mes responsabilités. En outre, pour avoir été ministre en des instants critiques, je suis sans doute une des personnes les mieux informées sur ce dossier.



Pour autant, je refuse de m’associer à une démarche qui ressemble plus à un enterrement de première classe du dossier. C’est pour cela, ayant en Républicain déféré à la convocation des enquêteurs, j’ai signifié à la DIC, mon objection à la procédure et mon refus de m’y associer », écrit-il.



Cependant, Thierno Alassane Sall craint que « la procédure en cours, imposée au Gouvernement par les circonstances créées par le reportage de la BBC, ne vise pas à faire la lumière sur l’affaire, rétablir le Peuple souverain dans ses droits et punir les coupables mais bien au contraire, à conclure qu'il n’y a rien à redire sur les contrats, qui seraient réguliers ».

