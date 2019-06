Affaire Petro-Tim : Les Sénégalais de France exigent plus de transparence dans la gestion des affaires publiques

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juin 2019 à 20:18 | | 0 commentaire(s)|

Les Sénégalais de France ont manifesté vendredi dernier, à la Place de la République. Les manifestants ont fustigé l’affaire de pots de vins, accusés au Directeur général de la Caisse des dépôts et des consignations, Aliou Sall.



Ainsi, ils ont promis de réagir davantage pour plus de transparence dans la gestion des affaires publiques du pays.





Leral





