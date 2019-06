Affaire Pétro-Tim: Macky Sall va démettre Aliou Sall de la Caisse des Dépôts et Consignations Aliou Sall avait écarté toute démission de ses fonctions à la suite des révélations de la BBC, mais il semble que le frère du chef de l’Etat, sera bien obligé de quitter son poste de Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Juin 2019

En effet, révèle "Le Quotidien", le président de la République a saisi le Conseil d’administration de la structure pour démettre son jeune frère de son poste.



Selon le journal, le Conseil d’administration devrait entériner la décision la semaine prochaine.



Quid de son poste de maire de Guédiawaye ? Les prochains jours nous édifieront si Aliou Sall continuera d’occuper ce poste, malgré la grosse tempête soulevée par le reportage du journal anglais.

