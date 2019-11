Affaire Pétro-Tim : Mamadou Lamine Diallo, Mouth Bane et Babacar Mbaye Ngaraf sont passés devant le Doyen des juges Comme annoncé, les auditions ont démarré ce lundi matin devant le doyen des juges dans l'affaire Pétro-Tim. Les premiers sur la liste, Mamdou Lamine Diallo, le journaliste Mamadou Mouth Bane et Babacar Mbaye ont été auditionnés vers 9 heures.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2019 à 12:25 | | 0 commentaire(s)|

C’est le leader du mouvement Tekki qui est passé en premier, selon la RFM. Pour sa part, Bacara Mbaye Ngaraf a estimé que ça démarre mal, puisque, a-t-il confié à la même source, des personnalités clés dans cette affaire telles que la journaliste de la BBC Mayeni Jones, l’ancien président de la République et son fils, Karim Wade, ne sont pas auditionnés.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos