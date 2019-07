Affaire Petro-Tim : Mamadou Lamine Diallo et Thierno Alassane Sall convoqués à la Dic Mamadou Lamine Diallo et Thierno Alassane Sall sont convoqués à la Division des investigations criminelles (Dic), dans le cadre de l’affaire Petro-Tim, selon "L’As", qui souligne toutefois, que la date de leur audition n’est pas encore fixée.

L’ancien ministre de l’Energie, avait déjà indiqué qu’il ne déférerait pas à une convocation à la Dic, tant que l’actuel ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, l’ex Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne et Aliou Sall ne sont pas convoqués. Le dernier cité, est déjà passé devant les enquêteurs, mais les deux premiers n’ont pas encore été convoqués. L’ex Pm est d’ailleurs toujours hors du pays pour des raisons de santé.

