Affaire Petro-Tim : Souleymane Ndéné Ndiaye et Samuel Sarr devant le doyen des juges, ce jeudi Au quatrième jour des auditions dans l’affaire Petro-Tim, c’est au tour de l’ancien premier ministre, Souleymane Ndéné Ndiaye et de l’ex ministre de l’Energie sous Wade, Samuel Sarr, de passer devant le doyen des juges. Ces auditions ont démarré lundi dernier, avec les passages de Mamadou Lamine Diallo, Mamadou Mouth Bane et de Babacar Mbaye Ngaraf.

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Novembre 2019 à 08:01 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos