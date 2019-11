Affaire Petro-Tim : l’ancien Dg de Petrosen devant le doyen des juges ce lundi Les auditions se poursuivent, ce lundi, matin dans l’affaire Petro-Tim. Et c’est l’ancien Directeur général de Petrosen, Ibrahima Mbodji qui passera devant le doyen des juges. Deux autres personnes, représentant de la société Tullow Oil au Sénégal, notamment Djibril Kanouté, seront également dans le bureau de Samba Sall.

Rappelons que ces auditions ont démarré lundi dernier, avec les passages de Mamadou Mouth Bane, Mamadou Lamine Diallo et Babacar Mbaye Ngaraf.



Rédigé par leral.net le Lundi 11 Novembre 2019 à 08:40 | | 0 commentaire(s)|



