Affaire Petro-Tim : l’ancien ministre du budget, Ibrahima Sarr et le responsable projets sénégalo-mauritaniens de Cosmos Les auditions continuent dans l’affaire du scandale à 10 milliards de dollars, révélé par la BBC et impliquant le frère du président, Aliou Sall et Frank Timis. L’ancien ministre du Budget, Ibrahima Sarr et le responsable des projets sénégalo-mauritaniens de Cosmos, sont attendus dans le bureau du doyen des juges Samba Sall, ce lundi. Une trentaine de personnes doivent répondre à la convocation du juge d’instruction. Pour l’instant, seul l’ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye n’a pas déféré à a convocation du juge.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2019 à 13:16 | | 0 commentaire(s)|



