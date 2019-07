Affaire Petro-Tim: la Ld Debout dénonce « une petite caste de nantis, qui continue de vivre du sang et de la sueur du peuple » « L’affaire Petro-Tim, ‘scandale à 10 milliards de dollars’, est une nouvelle révélation ahurissante sur le degré de corruption, de cupidité et de manque de patriotisme de ce régime ». C’est l’avis de la LD Debout, qui l’a fait savoir à travers un communiqué rendu public.

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Juillet 2019

Les amis de Souleymane Guèye Cissé appellent à la mobilisation « pour s’opposer à la dégradation continue du pouvoir d’achat des plus démunis et de la classe moyenne, quand dans le même temps, une petite caste de nantis continue de vivre du sang et de la sueur du peuple ».



La LD Debout apporte également son soutien au « combat du peuple sous le leadership de ‘’l’initiative citoyenne Aar Li Nu Bokk’’ pour que tous les engagements en cours sur les ressources naturelles du pays, soient auditées et en cas de découverte de fraudes, renégociées dans le sens exclusif des intérêts de la nation ».

