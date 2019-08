Affaire Petro Tim : la plainte d’Abdoul Mbaye et Cie toujours sans suite Le Doyen des juges n’a toujours pas donné suite à la plainte déposée par Abdoul Mbaye et ses camarades dans le scandale du pétrole et du gaz.

« La plainte déposée sur la table du Doyen des juges d'instruction n'avance plus, sans parler du fait que les leaders du Congrès de la renaissance démocratique (Crd) sont toujours dans l'attente de l'ordonnance de consignation », écrit, en effet, Les Echos.

Le Procureur de la République a lancé un appel à témoins, après le scandale de 10 milliards de dollars révélé par la BCC dans la gestion du pétrole et du gaz sénégalais.

Plusieurs personnes ont été déjà entendues dans cette affaire. Mais les résultats de cette enquête n’ont pas encore filtré.



