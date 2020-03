Affaire Petro-Tim: le CRD relance le président de la Chambre d’accusation Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo, Thierno Alassane Sall et Cie, et leurs camardes du Congrès de la renaissance démocratique (Crd), ont envoyé une deuxième lettre au président de la Chambre d’accusation, pour lui demander de donner suite à leur plainte contre Aliou Sall relative à l’affaire Petro-Tim, selon "Les Echos". Cela, après les lenteurs du Doyen des juges Samba Sall, qui n’a toujours pas donné de suite à cette plainte. Ce qui avait poussé le Crd à saisir, le 22 juillet dernier, le président de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar d’un recours, rappelle le journal. Mais le dossier est toujours au Parquet général de la Chambre d’accusation, qui doit d’abord faire son réquisitoire avant que la Chambre ne statue, note encore le journal.

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Mars 2020 à 10:14 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos