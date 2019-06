Affaire Petro-Tim: le Forum du Justiciable invite la justice à être à la hauteur Le Forum du Justiciable invite la justice sénégalaise à être à la hauteur dans le scandale du pétrole et du gaz, révélé par la BBC, impliquant Aliou Sall.

« La justice est l’un des piliers du pacte citoyen et républicain de notre pays. Son impartialité, sa capacité à assurer un équilibre entre prévention, sanction, réparation et protection de l’intérêt général, sont au cœur du bon fonctionnement de la société.



La justice est un rempart qui protège les règles du vivre ensemble, garantit les conditions d’une société apaisée et constitue aujourd’hui la meilleure régulatrice sociale qui permet de gérer toutes sortes de conflits", écrit, en effet, le Forum du Justiciable dans un communiqué.



Le Forum du Justiciable invite ainsi la justice à être à la hauteur des attentes, pour faire taire les querelles et les séries de manifestations.



Exhortant la justice à faire éclore la vérité, le Forum du Justiciable demande aussi aux citoyens, d’accorder à la justice une présomption de confiance, pour éviter une situation qui ne serait pas loin de l’anarchie.

