Affaire Petro Tim : le Procureur de la République face à la presse, demain Le Procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye sera face à la presse, demain après-midi, selon la RFM. Cette rencontre fait suite aux révélations de la BBC sur un scandale de 10 milliards de dollars dans la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal.

Le ministère de la Justice a annoncé, hier, dans un communiqué que le Procureur de la République a été saisi et qu’une enquête sera ouverte sur cette affaire.



Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juin 2019 à 13:19 | | 0 commentaire(s)|



