Affaire Petro Tim : le ministère de la Justice saisit le Procureur et annonce l'ouverture d'une enquête Le ministère de la Justice a annoncé avoir saisi le Procureur de la République pour l’ouverture d’une enquête, après les révélations de la BBC sur le pétrole et le gaz sénégalais, faisant état d’un scandale de 10 millions de dollars, impliquant le frère du président, Aliou Sall.

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juin 2019 à 21:35 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué qui est parvenu à la rédaction de leral.net, le département de la Justice, souligne d’abord qu’« à la suite de la publication d’une enquête sur les découvertes pétrolières au Sénégal, un rapport de l’Inspection générale d’Etat circule sur les réseaux sociaux ».

Et le communiqué de poursuivre : « le ministre de la Justice soucieux d’éclairer les sénégalais sur la gestion des ressources naturelles, a saisi le Procureur général près la Cour d’appel de Dakar pour l’ouverture d’une enquête complète sur l’ensemble des faits allégués, aussi bien dans ledit rapport, qui n’a pas encore été transmis à Monsieur le Président de la République, que sur les autres dénonciations relativement à la gestion des contrats pétroliers »



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos