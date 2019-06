Affaire Pétro Tim: le procureur annonce l'ouverture d'une enquête et lance un appel à témoin

Le procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de Dakar a tenu une conférence de presse cet après-midi, faisant suite à la diffusion de l’enquête documentaire de la BBC sur un scandale présumé mettant en cause Aliou Sall et la diffusion dans les médias et les réseaux sociaux, d'un rapport de l’Inspection générale d’Etat sur l’affaire Petrotim.



Serigne Bassirou Guèye informe que deux enquêtes ont été ouvertes : l’une à la Division des investigations criminelles et l’autre à la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane. Cette dernière a été instruite pour enquêter sur la diffusion dans les médias et les réseaux sociaux, du rapport de l’Inspection générale d’Etat sur l’affaire Petro-Tim.



«Nous avons demandé à la Section de recherches de la gendarmerie de mener des investigations pour situer les responsabilités suite à la divulgation du rapport de l’Inspection général d’Etat. Le rapport de l’IGE, même porté à l’attention des autorités, ne devrait pas se retrouver sur les réseaux sociaux. Ce sont des rapports confidentiels », a-t-il martelé.

Et d’ajouter: « L’article 223 du Code pénal ou bien la loi de 2016 sur les archives et documents administratifs punissent de tels faits. C‘est dans ce sens que nous avons saisi le Commandant de la Section de recherches, pour aboutir à l’établissement de la vérité ».



Revenant sur l'affaire de la BBC contre Aliou Sall qui sera pilotée par la Division des investigations criminelles (Dic), Serigne Bassirou Gueye a lancé un appel à témoin pour la manifestation de la vérité dans cette affaire.



«Tous ceux qui détiennent des informations, des documents ou des renseignements peuvent s’adresser à la Division des investigations criminelles (Dic) pour éclairer les Sénégalais sur cette question. J’invite avec insistance tous les grands connaisseurs du pétrole et du gaz sénégalais, tous les fins analystes spécialistes du pétrole à rediriger leurs efforts et leurs documents à la Dic. C’est là qu'utilement, l’enquête pourra progresser pour permettre aux Sénégalais d’avoir la lumière sur cette affaire. Les enquêteurs vous attendent », a-t-il lancé, avant d’indiquer: « le chef de la Dic a été instruit par nos soins de n’épargner personne, de ne négliger aucune information, de ne sous-estimer aucun témoignage et de ne laisser en rade aucun témoignage. En somme, je lui ai demandé de prendre en compte toutes les pistes qui sont susceptibles d’aider à la manifestation de la vérité ».

