Affaire Pétro-tim: Timis Corporation se lave devant le doyen des juges Timis Corporation s’est lavée de tout acte répréhensible dans l’affaire Pétro-tim. La déclaration a été faite hier par le représentant de la société Timis Corporation, David Leckie qui bouclait les auditions dans l’affaire Petro-Tim.

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2019 à 10:56 | | 0 commentaire(s)|

Arrivé au Palais de la justice de Dakar à 11h 35 accompagné de Me El Hadji Diouf, le sieur Leckie a franchi la porte du bureau du magistrat-instructeur à 12 heures. Après deux heures d’audition avec le Doyen des juges Samba Sall, le représentant de Franck Timis, dont la société Timis corporation est accusée d’avoir versé des pots-de-vin à la société Agritans dont Aliou Sall est le propriétaire ou, plutôt, son oncle Abdoulaye Thimbo on ne sait plus, a de nouveau clamé l’innocence de la société qu’il représente.



« En ma qualité de représentant de Timis corporation, je suis chargé de faire la déclaration suivante. Timis corporation est très heureux d’avoir eu l’occasion de répondre en tant que témoin aux questions posées par Samba Sall dans le cadre de l’enquête Petrotim. Timis Corporation tient à souligner à nouveau qu’il n’a commis aucun acte répréhensible en ce qui concerne l’objet de la présente enquête », a confié M. Leckie aux journalistes, à sa sortie d’audition avec le doyen des juges.



Poursuivant sa déclaration, David Leckie s’est félicité du déroulement de son audition, informant que ses échanges avec le Doyen des juges ont été très constructifs.



Pour rappel, à la suite de l’enquête de nos confères de la BBC mettant en cause Aliou Sall dans le cadre des contrats pour l’exploitation du pétrole et du gaz, le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, avait fait une conférence de presse et avait annoncé l’ouverture d’une enquête complète et approfondie sur l’affaire Petro-tim.



Par la suite, plusieurs personnalités politiques, de la société civile, entre autres, ont été entendues à titre de témoins, de même que les deux mis en cause, Aliou Sall et Franck Timis. Lequel s’est plutôt fait représenter.









LE TEMOIN

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos