Affaire Pétrole et Gaz: Cl Malick Cissé fait le lien entre les affaires Oxfam et BBC

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Juillet 2019

Le reportage de BBC sur les contrats pétroliers et gaziers et l’affaire d’Oxfam sur le recrutement de la communauté LGBT, sont deux faits qui ne sont pas le fruit du hasard. Cette affirmation est celle du colonel Malick Cissé.



« Le reportage de la Bbc, sponsor de Oxfam, sur les contrats pétroliers et gaziers au Sénégal, montre les différentes manifestations et manipulations de ce couple de défenseurs des droits des homosexuels (LGBT). Carole Thomson, actuellement responsable à Oxfam international ayant succédé à Karen Brown en 2017, a été pendant sa longue carrière, chef de service mondial et Directrice de la politique et des stratégies de la Bbc.



Elle un certain nombre de rôles non exécutifs comme présidente de la Nationale UK. Elle est aussi responsable de la TNT. Voilà autant de faits en cascade et raisons suffisantes, qui expliqueraient l’acharnement contre le Sénégal, ajouté au refus du chef de l’Etat, Macky Sall, de se plier devant des lobbies puissants pour légaliser l’homosexualité ».



Le Colonel Cissé appel le peuple sénégalais et surtout, les leaders de l’opposition, afin d’éviter toutes manipulations contre les intérêts du Sénégal.

