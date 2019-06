Affaire Petrom-Tim : Les premiers pas de Franck Timis au Sénégal La première mission officielle d’une autorité sénégalaise avec l’homme d’affaires roumain Franck Timis date de 2010. C’est l’ancien ministre de l’Energie Samuel Sarr qui est à l’origine de l’implantation de Franck Timis au Sénégal.

Alors, dans la période du 26 au 30 Août 2010, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Energie Samuel Sarr avait conduit une délégation composée du Secrétaire Général de l’Agence de Gestion et de Coopération entre le Sénégal et la Guinée-Bissau et du Directeur Général de PETROSEN à Londres, auprès de la société TENDER S.A du roumain Ovidu Tender. Le document que nous avons reçu dit que «l’objet de cette mission était d’examiner avec cette dernière les possibilités d’une participation du groupe au projet de développement du Gisement d’huile lourde du Dôme Flore ».



Tender S.A. est une holding roumaine qui, à l’initiative de son Excellence le président de la République Me Abdoulaye Wade et du Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères Madické Niang, a envoyé «une mission d’hommes d’affaires à Dakar en Mai 2010 dans la perspective d’investir dans divers domaines d’activités au Sénégal. A l’issue de cette visite, un Accord de Partenariat a été signé entre PETROSEN et PROPECTUINI, une filiale de TENDER spécialisée dans la fourniture de services Géophysiques » poursuit le document de compte- rendu de mission.



Pour rappel de cette rencontre, TENDER S.A. était représentée par son Président Directeur Général, M. Ovidiu Lucian TENDER et M. Florine VLADICA, représentant du Président de TENDER au Sénégal. Etait également présent le Président de la société PROSPECTUINI, M. Gehrig SCHULTZE. Selon le document toujours, « dès l’arrivée de la délégation Sénégalaise à Londres, les deux parties ont effectué une séance de travail en vue de s’accorder sur un planning et d’entamer les négociations sur les conditions de participation de TENDER S.A. et de ses associés au développement du Gisement d’huile lourde du Dôme Flore qui, rappelons-le, est située en offshore au large de la Casamance, dans la zone commune entre le Sénégal et la Guinée-Bissau ».



En outre, « une seconde rencontre s’est tenue au siège de la société AFRICAN PETROLEUM CORPORATE Ltd, principal partenaire TENDER S.A. qui a manifesté son intérêt pour une participation au projet de développement du Dôme Flore » note le document. Le compte-rendu ajoute «qu’AFRICAN PETROLEUM CORPORATION Ltd est une société pétrolière britannique dont l’actionnaire principal et Président Directeur Général, est un homme d’affaires d’origine roumaine à la tête d’un important consortium d’entreprises ». Cet homme s’appelle Franck Timis. AFRICAN PETROLEUM possède des permis de recherche dans la plupart des pays côtiers d’Afrique de l’Ouest, notamment en Gambie, Guinée Conakry, Sierra Leone, Liberia et Ghana.



Le Président Directeur Général d’AFRICAN PETROLEUM CORPORATE Ltd, le même Franck TEMIS, « a dans un premier temps, présenté le consortium d’entreprises, puis fait un tour d’horizon exhaustif des activités d’exploration de la compagnie le long de la côte Ouest africaine et des perspectives d’expansion des activités de son entreprise », rappelle le document. « A la suite de sa présentation, le Ministre d’Etat Samuel SARR a présenté sa délégation avant d’exposer l’objet de sa mission effectuée au nom de Son Excellence le président de la République, Président de la Haute Autorité de l’AGC », lit-on dans le compte- rendu. M. Samuel Sarr a ensuite procédé à une présentation succincte du projet tel qu’envisagé par le Sénégal et la Guinée-Bissau. Le Secrétaire Général de l’AGC et représentant du Gouvernement bissau-guinéen, M. Mamadù Julio BALDE l’a complété sur les aspects techniques et économiques.



La parole a ensuite été donnée au Directeur Général de PETROSEN qui a fait une présentation du potentiel pétrolier du bassin sédimentaire sénégalais et des opportunités d’investissement en Exploration-Production. Selon le document, les négociations se sont poursuivies sur la prise de participation de TENDER S.A. et de ses partenaires dans la soirée et le lendemain. Elles ont abouti à un accord de principe sur la question, à formaliser dans les prochains jours.



En marge de cette mission, une séance de travail a pu être organisée au siège de la société pétrolière ORANTO PETROLEUM. La délégation sénégalaise a été reçue par le Président Directeur Général du Groupe, Engr. Arthur Prince EZE en présence de son responsable technique, M. Alain JESSOP et de son cabinet-conseil SIMCO PETROLEUM MANAGEMENT représenté par M. David TOBIAS. Par ailleurs, «les résultats de l’interprétation des anciennes données géophysiques relatives au bloc de Rufisque offshore a été présentée par ORANTO, de même que le contour du programme d’acquisition de données sismique 3D envisagé. PETROSEN et ORANTO ont décidé de la tenue immédiate d’un TCM suivi d’un OCM, afin de valider ces résultats ainsi que la décision de réaliser une sismique 3D ».



C’est donc en 2010, avec son entreprise African Petroleum, que Franck Timis a fait ses premiers pas au Sénégal, c’est-à-dire avant la naissance de PétroTim.

















Source: Dakartimes

