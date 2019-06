Affaire Petrotim : Abdoul Mbaye va faire un grand déballage Ce que la BBC a révélé dans son enquête mettant en cause le frère du chef de l’Etat, n’est que la face visible de l’iceberg. L’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye promet d’autres grosses révélations.

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juin 2019 à 09:48 | | 0 commentaire(s)|

« Cette affaire a une dimension internationale dramatique. Il y en a d'autres. D'après ce qu'on m'a dit, Aliou Sall ne répond pas à la partie récompense donnée sous forme d'actions dans d'autres sociétés de Petro Tim. Il faut qu'il réponde à cette question. Il y a également d'autres grosses anomalies que nous avons déjà soulignées », a confié le patron de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act).



« Vous ne pouvez pas imaginer la quantité d'informations que j'ai pu collecter. 250 000 dollars ont été versés à la société Agritrans Sarl. C'est ce que la BBC a dit et c'est ce que les écritures comptables font apparaître pour cette société. Qui est le gérant ? Abdoulaye Timbo, l'oncle de Macky Sall. C'est une affaire de famille. C'est incroyable », a encore dit Abdoul Mbaye.

