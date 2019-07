Affaire Petrotim, Alioune Tine charge l’Etat : « La communication de la présidence est fondée sur le déni, le mensonge et les artifices » « La communication de la présidence est fondée sur le déni, le mensonge et les artifices. Soit on nous dit que le rapport de l'Ige n'a jamais existé, soit le chef de l'Etat ne l'a jamais reçu. C'est ce qui prouve que nous sommes dans le déni ». C’est ce qu’a déclaré Alioune Tine ce dimanche, dans l’émission Objection, à propos de la posture du régime dans l’affaire Petro Tim.

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Juillet 2019 à 15:55 | | 0 commentaire(s)|

Le président d’Africa Jom Center de s’étonner, « ce sont les réponses de la présidence contre un service présidentiel, l'Ige. Quand le ministre Augustin Tine nous dit que les conclusions de ce rapport n'engagent pas le président de la République… ».



Interrogé sur les manifestations d’associations comme Aar Li Nu Bokk, Alioune Tine tranche : « C'est parce que les réponses attendues n'ont pas été données pour faire jaillir la lumière et la justice que les manifestations continuent ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos