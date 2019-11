Affaire Pétrotim: Mamadou Lamine Diallo convoqué par le Doyen des Juges

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2019 à 05:08

Selon nos informations le député Mamadou Lamine Diallo a été convoqué par le Doyen des juges dans le cadre de l'enquet sur l'affaire Pétrotim.



Convocation confirmé par le président du mouvement Tekki. "Ce lundi 4 novembre 2019, à 9h30, je vais répondre à la convocation du Doyen des Juges d'instruction Premier Cabinet pour affaire me concernant. Je suppose que c'est pour l'affaire Petrotim et l'appel à témoin lancé par le Procureur de la République. J'y serai Inch Allahou même si je suis un Député en session.On verra bien.", a-t-il dit. L'enfant de Sedhiou est des plus grand dénonciateur sur l'affaire des contrats pétroliers

