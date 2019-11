Affaire Petrotim : Souleymane Ndéné Ndiaye n’a pas répondu à la convocation du juge L’ancien Premier ministre, Souleymane Ndéné Ndiaye, n’a pas été auditionné par le Doyen des juges d’instruction ce jeudi dans l’affaire Petro-Tim. Il a refusé de répondre, estimant que la convocation qui lui a été servie est « sans objet ».

«Je suis un ancien Premier ministre et un avocat. J’ai reçu, via mon Secrétariat, une convocation sans objet. Raison pour laquelle, je ne peux pas y répondre», se justifie-t-il.

Il dit avoir pourtant répondu à la convocation des enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC) suite à l’appel à témoin lancé par le Procureur de la République dans le cadre de l’affaire Petrotim parce que tout simplement «les enquêteurs de la DIC ont été courtois ». « Avant le jour J, ils m’ont rappelé pour la convocation avant de s’excuser du dérangement», explique-t-il.

IGFM



