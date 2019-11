Affaire Petrotim : les représentants de Kosmos et de Bp devant le juge d’instruction

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Novembre 2019 à 10:19 | | 0 commentaire(s)|

Après une pause de quelques jours, le Doyen des juges d’instruction reprend ce jeudi ses auditions dans l’affaire contrat pétrolier attribué à Petro-Tim, impliquant Aliou Sall, jeune frère du Président Macky Sall et l’homme d’affaires Franck Timis. Le magistrat-instructeur reçoit les représentants deux compagnies pétrolières citées dans cette affaire dite du « scandale à 10 milliards », révélée par la chaîne britanniques BBC. Il s’agit de Guillaume Julien Dafaux, Country manager de la Kosmos Energy et Géraud Moussarie, représentant de British Petrolum (Bp) au Sénégal.



Une dizaine de personnes dont l’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, le Coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck et le député Mamadou Lamine Diallo, ont été entendues par le magistrat. Le maire de Guediawaye Aliou Sall dont l’audition est très attendue, sera reçu le 25 novembre prochain.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos