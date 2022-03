Affaire Pharmacie Dakaroise: Le Dpm persiste dans l’inégalité !

Il y a presque un mois, la Chambre administrative de la Cour suprême, par un arrêt rendu le 25/11/2021, avait annulé l’arrêté du ministère de la Santé qui autorisait Mme Aminata Gassama, l’épouse de l’ancien maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, à transférer sa pharmacie à la Place de l’Indépendance, au rez de chaussée de l’Hôtel Indépendance à Dakar.



Comme l’avait révélé « Le Témoin » quotidien, cette décision de la Cour suprême est sans appel et pourtant, M. Yérim Mbagnick Diop, Directeur de la Pharmacie et du Médicament (Dpm) semble l’ignorer et continue de s’acharner sur Mme Mbodji, propriétaire de la Pharmacie Dakaroise. Au ministère de la Santé comme au sein du Syndicat des pharmaciens, tout le monde s’accorde à reconnaître que M. Yérim Mbagnick Diop profite de cette période de « pause » gouvernementale, pour tenter de contourner la décision de la Cour suprême, au détriment de Mme Mbodj.



L’actuel ministre sortant ou partant, Abdoulaye Diouf Sarr, est-il au courant de ces manœuvres souterraines, foulant aux pieds les décisions de nos hauts magistrats ? D’ailleurs, « Le Témoin » vient d’apprendre que M. Yérim Mbagnick Diop aurait pondu un projet d’arrêté ministériel déjà déposé sur le bureau du ministre de la Santé, pour signature. Un projet d’arrêté nous souffle-t-on, qui viserait à annuler l’arrêté ministériel qui autorise depuis 40 ans, Mme Aïcha Goundiam Mbodji à occuper ce site. En effet, faisant fi de cet arrêt de la Cour suprême et de la procédure contentieuse en cours avec l’Ipres depuis un an, M. Yérim Mbagnick Diop a envoyé par courrier en date du 31 décembre 2021, une sommation à Mme Mbodji, où il lui donne un délai de 30 jours pour lui faire parvenir un contrat de bail en bonne et due forme avec l’Ipres ou, à défaut, régulariser son transfert dans les locaux actuels provisoires au 43, Bd Djily Mbaye. Faut-il en rire ou en pleurer ?



Pour « Le Témoin » quotidien, cette manœuvre crapuleuse n’est rien d’autre qu’une tentative de contourner l’arrêt de la Chambre administrative de la Cour suprême et la procédure contentieuse en cours auprès du Tribunal de Commerce de Dakar, en annulation du bail crapuleux signé par l’Ipres et Mme Baldé née Aminata Gassama. A quelle fin ? En tout cas, le Sénégal reste le seul pays au monde où l’on voit de hauts fonctionnaires tenter de multiplier par « zéro », le Pouvoir judicaire. Face à cette injustice, le président du Syndicat des Pharmaciens Privés du Sénégal n’exclut pas une grève des pharmaciens si toutefois le Dpm Diop réussit son coup ! A ce rythme, le Président Macky Sall est invité à prendre ce dossier en main pour voler au secours de « Coumba amoul Ndèye » ou « Aïcha amul Ndèye »…









Le Témoin