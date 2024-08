Affaire Premier Bet: Le Dg Joris Dutel Cooperep pour une médiation pénale

D’ici le week-end, l’affaire de la fraude fiscale de Premier Bet pourrait connaître un dénouement heureux. Des sources du journal LeTémoin, informent que le directeur général de Premier Bet, Joris Dutel, dont la société a été épinglée pour une fraude fiscale de 12 milliards 160 millions est disposé à une médiation pénale pour un règlement à l’amiable de cette affaire. Son avocat sénégalais du Barreau de Paris négocie fermement avec les avocats de la Direction générale des impôts et domaines à travers son Bureau de Recouvrement dirigé par l’inspecteur des impôts et des domaines Pape Diouf.



Seulement ce qui est déjà une victoire pour la DGID, souligne LeTémoin, c’est que Joris Dutel et Premier Bet ont accepté la confirmation du redressement fiscal de la TVA non reversée pendant près de 4 ans (2021, 2022, 2023, 2024). Reste maintenant à savoir ce que Joris Dutel compte mettre sur la table, .