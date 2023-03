Affaire Prodac: Mame Mbaye Niang va faire appel

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang, a décidé de faire appel de la décision rendue par le Juge. "Nous allons faire appel en vue de l’augmentation’’ des dommages et intérêts à payer par la défense", a annoncé M.Niang.



A l'en croire, l’argent qui sera reçu de ce procès sera exclusivement destiné aux ‘daara’ et aux victimes’’ des violences survenues en marge du jugement de l’affaire.



Ousmane Sonko, a été condamné jeudi 30 mars, à deux mois de prison avec sursis et le versement de 200 millions francs CFA de dommages et intérêts dans son procès en diffamation contre Mame Mbaye Niang.