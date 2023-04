Affaire Prodac : « Selon que vous soyez dans ou contre le gouvernement, vous bénéficiez de l’impunité. », Alioune Tine

Il explique : “ Quel est le problème principal qui a été soulevé et qui reste encore une grande énigme ? Les 29 milliards FCfa, en 2018, on en a parlé, reparlé. Quand vous prenez les audios et vidéos de débats de télévision, vous entendez des ministres parler du rapport. Cette question est la question la plus éminente. C’est pour cela que je parle de gouvernance d’allégeance. Selon que vous soyez dans ou contre le gouvernement, vous bénéficiez de l’impunité. Cela veut dire que l’état de droit ne s’applique pas à vous. ”



Or, défend-il : “ Nous avons besoin en tant que citoyens sénégalais, d’avoir une clarification sur les 29 milliards FCfa. Si le procureur de la République est indépendant, il doit permettre aux Sénégalais de savoir. Tant que cette question n’est pas réglée, on ne peut pas parler de diffamation.



Cette question est celle à laquelle dépend la question de la diffamation. Cela veut dire que si vous l’éclairez, à partir de ce moment-là, vous pouvez dire s’il y a diffamation ou pas. D’autant plus que le spécialiste sur ces questions, Birahime Seck a écrit un livre et il est prêt à témoigner ”.



Pour rappel, le leader de Pastef Ousmane Sonko reconnu coupable de diffamation, a été condamné à deux mois avec sursis et à payer 200 millions FCfa au plaignant. Ce dernier, pas satisfait du verdict, a interjeté appel, tout comme le Parquet.













