Affaire Samuel Sarr/Cheikh Amar: Des mails, des traites, des versements, des décharges et des lettres d'engagement au menu La plainte annoncée dans la presse contre Monsieur Samuel Sarr dans une affaire de 02 milliards qu’il devrait à Monsieur Cheikh Amar n’est rien d’autre que de l’imaginaire. Après avoir échangé avec le patron de TSE, nous nous sommes rapprochés de Samuel Sarr pour vérifier et recouper les informations qui sont à notre disposition. Si, Monsieur Amar s’est limité à nous dire que Samuel Sarr lui doit de l’argent sans nous révéler le montant exact, l’accusé que nous avons contacté, est allé plus loin. En vérité, ces 02 milliards appartenaient à Me Abdoulaye Wade que Cheikh Amar lui avait remboursés à travers Samuel Sarr avec plusieurs décharges signées par ce dernier totalisant la somme des 02 milliards. Répétons pour vous permettre de mieux comprendre.



Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Octobre 2021 à 10:02 | | 0 commentaire(s)|

Cheikh Amar a remboursé 02 milliards sur les 07 milliards qu’il devait à Me Abdoulaye Wade. Ces 02 milliards ont été remis en plusieurs tranches, (avec plusieurs décharges) à Samuel Sarr sur instruction de Me Abdoulaye Wade. Par la suite, l’ancien président avait donné des instructions à Samuel Sarr pour exécuter différentes dépenses contenues dans un tableau validé par l’ex président.



Maintenant, reste à savoir si ce sont les décharges remises à Cheikh Amar par Samuel Sarr, lorsqu’il remboursait les 02 milliards à Me Wade, qui sont brandies comme preuve d’une supposée dette ou pas ? DakarTimes vous promet d’apporter toute la lumière sur cette affaire qu’il faudra définitivement clore avec des documents explosifs à l’appui. Le principal avocat choisi par Cheikh Amar est aussi mêlé dans cette affaire car certains documents portent ses empreintes avec ses mails. Le malheur c’est que, ce sont les avocats qui poussent Monsieur Amar à engager une procédure, tout en espérant récolter des dividendes, qui vont sacrifier ce dernier déjà dans des difficultés. Une question adressée au Bâtonnier, Me Seydou Diagne avocat de Me Abdoulaye Wade contre Cheikh Amar, peut-il aujourd’hui se retourner pour défendre Monsieur Amar dans le même dossier ? A suivre…

