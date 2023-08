Affaire Senego : L'ANPELS dénonce une atteinte grave à la liberté de la presse et invite l'Etat à revoir sa copie Dans un communiqué rendu public, ce mardi, l'Association des Professionnels de la Presse en Ligne (Anpels) a dénoncé avec véhémence l'atteinte à la liberté de presse devenue une "arme" pour le pouvoir de Macky Sall.L'Anpels qui se solidarise avec la rédaction de Senego et invite le pouvoir à revoir sa copie dans l'entrave de la liberté de presse qu'il ne cesse d'ériger en règle.

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Août 2023 à 19:27 | | 0 commentaire(s)|

L'Association Nationale des Professionnels de la Presse en Ligne du Sénégal (Anpels) dit avoir appris avec étonnement le placement en garde à vue du journaliste de Senego, Abdou Khadre Sakho. En revanche, son rédacteur en chef, Mangoné Ka a été libéré, après des heures d’audition.



L’auteur d’un article portant sur des négociations souterraines pour la libération de Ousmane Sonko, publié sur le site de Senego est placé en garde à vue, pour diffusion de fausses nouvelles et actes et manœuvres de nature à jeter le discrédit sur les institutions.



Curieusement, nous signale le communiqué, l’auteur des propos rapportés par le journaliste n’a été inquiété . L’Anpels dénonce cette énième atteinte à la liberté de la presse et exprime sa solidarité agissante à la rédaction de Senego.



Face à la récurrence des arrestations des journalistes, l’Anpels invite tous les acteurs des médias à rester mobilisés, pour la libération de notre confrère Abdou Khadre Sakho et la défense de la liberté de la presse garantie par la constitution sénégalaise



Tout excès est nuisible et le monde entier constate avec stupéfaction les violations flagrantes de la liberté de presse par le pouvoir de Macky Sall ces derniers temps.



L'Anpels en appelle à la retenue et invite l'Etat au respect scrupuleux de la liberté de presse. et à la protection de l'exercice de la profession de journaliste, conclut son Président.



