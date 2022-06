Affaire Serigne Assane Mbacké “Khelcom” et Cie : Le dossier criminalisé

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Juin 2022 à 20:09 | | 0 commentaire(s)|

Serigne Assane Mbacké et Cie comparaîtront finalement devant la chambre criminelle. C’est ce qu’a décidé ce matin, le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar.



Le tribunal a suivi le réquisitoire du parquet qui lui avait demandé de se déclarer incompétent. Ainsi, le dossier du conférencier est renvoyé en instruction.



A retenir qu’Assane Mbacké, Khadim Samb alias Djimbori, Ibrahima Badiane, Beydi Amady Sow et Abdourahmane Lô sont poursuivis pour des faits d’acte contre nature, de pédophilie, et de corruption de mineur.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook