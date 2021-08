Affaire Serigne Moustapha Sy et Serigne Maodo Sy: C'est le Cadastre qui va trancher dans 60 jours Pas encore de verdict sur le litige foncier de Tivaouane. Le juge du Tribunal de grande instance de Thiès a renvoyé les deux parties, pour encore 60 jours. Entre temps, informe l’avocat de Serigne Moustapha Sy, Me Sonko, le tribunal a désigné le chef du Cadastre de Thiès pour faire la délimitation du terrain.

Ce dernier a un délai de 60 jours pour déposer son rapport sur la table du juge. Le procès qui oppose le guide Moustarchidines, Serigne Moustapha Sy à Maodo Sy avait été prévu, ce 26 août 2021 au tribunal de Thiès.



Il concerne un terrain litigieux sur l’extension de la maison de Serigne Moustapha Sy sur laquelle avait été enterré un de ses fidèles disciples, Baye Katim Touré qui a rendu l’âme la veille de la Korité.

