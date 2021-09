Affaire Simon et Kilifeu: La police italienne entre dans la danse et corse le dossier L’affaire du trafic de passeports diplomatiques pour laquelle Kilifeu et Simon sont en garde à vue connait de nouveaux développements.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Septembre 2021 à 08:17 | | 0 commentaire(s)|

La police italienne, sur réquisition, a informé la DIC avoir arrêté Thierno Amadou Diallo, avec un ancien passeport de Simon trafiqué, avant de le rapatrier. Les faits remontent en 2014.



La fiche d’embarquement, depuis Dakar, a été versé dans le dossier, rapporte Libération.



À propos de Kilifeu, Thier a confié aux enquêteurs que ce dernier l’avait mis en rapport avec Moussa pour disposer d’un passeport diplomatique.



Il a échangé avec ce Moussa qui l’a rassuré au téléphone. Ils seront tous déférés au parquet aujourd’hui lundi.



À signaler que Thier devait être libéré dans les prochains jours, mais il risque de durer en prison.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos