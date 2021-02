Affaire Sonko: Le député risque d'autres charges

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Février 2021 à 08:53 | | 0 commentaire(s)|

Les choses se compliquent de plus en plus pour le leader de Pastef/ Les Patriotes Ousmane Sonko, accusé de viols et de menaces de mort. ‘’L’Observateur’’, informe qu’au-delà de la question de mœurs, d’autres charges pèsent sur la tête du député.



Il s’agit, selon nos confrères, de l’appel à l’insurrection qui lui est reproché lors de son face à face avec la presse, dimanche, 7 février dernier. Cette nouvelle procédure qui plane sur la tête de l’ancien inspecteur des impôts et des domaines, ajoute le journal, est ouverte depuis le placement sous mandat de dépôt par le juge du 8e cabinet de 19 de ses partisans pour association de malfaiteurs, organisation d’un mouvement insurrectionnel, violence et voie de fait à agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions, dégradation de biens appartenant à l’Etat et d’incendie criminel.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos