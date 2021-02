Affaire ‘’Sweet Beauté’’ : L’histoire secrète de Adja Sarr

L’histoire d'Adja Sarr, la fille qui a déposé une plainte contre Ousmane Sonko pour viols répétitifs et menaces de mort. Orpheline de mère depuis 2010 et originaire du département de Fatick, au centre du Sénégal, la jeune fille, informe ‘’L’Observateur’’ a connu un passé douloureux. Confiée aux parents de sa mère, elle y a passé près de 4 ans, avant d’être confiée à une de ses tantes à Grand-Yoff.



Durant cette période, racontent nos confrères, elle poursuivait ses études mais elle n’ira pas plus loin que la classe de 4e. Elle s’engouffre dans un petit commerce, engagée comme vendeuse dans les boutiques de prêt à porter en banlieue et par la suite, chez une couturière à Liberté-6.



C’est par la suite qu’elle a été envoyée chez Nd. Kh. Ndiaye, propriétaire du salon «Sweet Beauté», comme masseuse, avec un salaire de 40.000 FCfa par mois.

