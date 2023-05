Affaire Sweet Beauty : Cette grave révélation de Aïssata Bâ, ex-masseuse

En plus de Adji Sarr et de Ndèye Khady Ndiaye, Aïssata Bâ, entre autres témoins, a indiqué que le leader de Pastef est venu au salon. « Lorsque Ousmane Sonko a sonné, j’ai demandé à Adji Sarr d’aller ouvrir. Mais Adji Sarr m’a dit de faire comme si je ne le reconnaissais pas. On l’a massé avec de l’huile. Sonko a demandé qu’on le masse fort, parce qu’il avait vraiment mal au dos. À un moment donné, Adji m’a fait signe de sortir. C’est sur ces entrefaites que je suis sortie, la laissant seule avec Sonko », a indiqué l'ex-masseuse Aïssata Bâ.



Quelques instants après, poursuit-elle, « j’ai entendu Adji Sarr parler au téléphone. C’est là que je lui ai dit: "tu manigances quelque chose". Elle m’a offert 10 000 FCfa ce jour-là. Elle disait au téléphone : "Venez vite me chercher, Sonko a éjaculé. Je ne pensais pas à une affaire de viol. Je croyais qu’elle allait utiliser le sperme à des fins mystiques ». Aïssata Bâ a indiqué devant la barre, qu'elle a fait une semaine à Sweet Beauté avant que cette affaire n’éclate. « C’est Adji Sarr qui m’a mise en rapport avec Ndèye Khady Ndiaye. Elle m’a dit que sa patronne désirait une bonne. Lorsque je suis venue, je faisais du massage. Il y a différentes formes de massage. Tonifiant, relaxant, sportif », dit-elle, relate "L'As".