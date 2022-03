Affaire Sweet Beauty: Les minutes de l’audition de Ndeye Khady Ndiaye L’audition de Ndèye Khady Ndiaye, par le juge d’instruction, a démarré hier vers 10 heures, et a pris fin au-delà de 18 heures. La voiture grise, qui conduisait la propriétaire du Salon Sweet Beauty est sortie du tribunal vers 18 heures 40 minutes.

Durant son audition marathon, l’inculpée n’a eu droit qu’à une seule et courte pause. Tout de même, elle est restée constante dans sa ligne de défense, en dégageant en touche toutes les charges pesant sur elle, comme depuis le premier jour où cette affaire a éclaté. Elle a également lavé à grande eau Ousmane Sonko.



D’après Rewmi, Ndèye Khady Ndiaye, est également revenue sur la thèse du complot devant le Doyen des Juges. A cet effet, elle n’a pas fait qu’accuser, mais elle a nommément cité des personnalités qui lui auraient proposé des millions, rien que pour charger son ancien client de Sweet Beauty. Durant le face à face, Ndèye Khady Ndiaye a aussi démenti les accusations portées par son ex employée, Adji Sarr, contre Ousmane Sonko.



A sa sortie d’audition, Ndèye Khady n’a pipé mot face aux journalistes qui faisaient le pied de grue.



L’époux de la dame sera, lui, interrogé, ce matin.



A retenir, la patronne du salon Sweet Beauté, Ndèye Khady Ndiaye est actuellement sous contrôle judiciaire. Elle est inculpée pour «incitation à la débauche, publication d’images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol».



