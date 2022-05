Affaire Sweet Beauty : le dossier rebondit encore ! L’affaire Sweet Beauty connaît encore un nouveau rebondissement. En effet, selon le quotidien "Libération" qui vend la mèche dans sa livraison du jour, le parquet s’oppose à l’audition de l’ex capitaine Seydina Oumar Touré et convoque sa radiation des cadres de la gendarmerie. "senegalactu"

Hormis le capitaine Touré, le journal évoque les confessions de trois masseuses qui reviennent sur les massages sexuels et les petites tenues. Face au Doyen des juges, elles déchargent Ndèye Khady Ndiaye et démentent Adji Sarr.



L’affaire Sweet Beauty est loin de connaître son épilogue, avec chaque jour, son lot de révélations.



